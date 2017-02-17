Надзорный орган 16 февраля провел презентацию очередных своих проектов «Культура и порядок - залог процветающего общества» и «Остановим бруцеллез». Основная цель - наладить взаимодействие и объединить усилия всех заинтересованных служб и ведомств.

Эти два проекта дополняют немалое количество уже действующих