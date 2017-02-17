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§ NG.kz
Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за чистоту, порядок и против бруцеллеза
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надзорный орган провел презентацию очередных своих проектов «Культура и порядок - залог процветающего общества» и «Остановим бруцеллез». Основная цель - наладить взаимодействие и объединить усилия всех заинтересованных служб и ведомств.
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§ 07Litra
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Надзорный орган 16 февраля провел презентацию очередных своих проектов «Культура и порядок - залог процветающего общества» и «Остановим бруцеллез». Основная цель - наладить взаимодействие и объединить усилия всех заинтересованных служб и ведомств.
надзорный орган,вместо надзора, культурные программы представляет... филиал филармонии от юстиции... наверно нихрена и не получается ни там,ни тут...
Цитата:
Эти два проекта дополняют немалое количество уже действующих
Профайл

Денис
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...




Отправлено: 17.02.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боится разглашать контактные справочные телефоны))),а вдруг их рассектретят))),а вдруг,вдруг))) посодютЪ, али лишат сладкого.СОвсем уже мзгов нету без указки сверху))) дебилизм процветает.

ВЧК
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...




Отправлено: 17.02.17 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Нужен такой подход: завезли бруцеллезный скот или он наш, разницы нет, - заявил Ерекешев. - Это инфекция на территории области. И мы должны ей создать преграду из всех государственных органов. Это не лозунги, не девизы исходят от прокуратуры. Надо работать.
Зачем? Бруцеллёзный скот был есть и в дальнейшем будет! Только не надо заражённое мясо продавать без обработки.

Найкоста
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...




Отправлено: 18.02.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прокуратура занялась пиар-акцией чтобы показать что они вот рядом с нами, живут нашими проблемами, знают, противодействуют. Уже сколько времени ГазТрансАймак взимала деньги незаконно по температурному коэффициенту -они это в упор не видели. Бруцеллезная тема давно имеет место быть- они сейчас спохватились. Суицидная тема давно существовала-тоже превратили в пиар-акцию. Ребята ,может пора начинать делать ту работу для чего созданы эти органы прокуратуры ?! Для начала надо разобраться почему раздробили единую ветеринарную службу . Управление ветеринарии с огромным штатом входит в аппараты акимов области и районов. Они в свою очередь являются учредителями ГКП через которых прогоняют огромные средства. Отдельно существуют органы ветнадзора и инспекции которые относятся к МСХ РК. Отдельная структура ветлаборатории. //// У нас умеют создавать чиновников которые могут только языком трепать.

[Исправлено: Ольга Колоколова, 18.02.2017 - 11:10]

Житель
Re: Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за...




Отправлено: 18.02.17 - 12:40
Комментарий удален модератором.

Гость
Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за чистоту, порядок и против бруцеллеза




Отправлено: 18.02.17 - 13:14
Комментарий проходит проверку.

Гость
Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за чистоту, порядок и против бруцеллеза




Отправлено: 18.02.17 - 13:19
Комментарий проходит проверку.
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