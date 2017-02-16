Горожанин_kst Re: Жилищная программа «Нурлы жер»: пошли первые пять... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 530

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:07 Цитата: dimash:



В адеквате?! Наверное даже "пробитым" известно что на месте погоста никаких строек быть не может. Сквер можно, и то по-моему лет через 40 после последнего захоронения, при условии что кладбище не признано мемориальным. Так что умоются.

Частного сектора в городе валом. Выкупайте землю, и вперёд, как говорится.