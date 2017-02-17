Рудничанин Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в... #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 437

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:41 Вообще-то РФ - не показатель дешевизны или дороговизны проезда на автобусах в РК. Там проезд на порядок дороже. Взять тот же "Белорецк-Тирлян" (25 км) цена на газели 70 руб. (380 тенге) и Костанай-Семилетка (25 км) цена на газели 120 тенге.

Но там перевозчик думает о пассажирах, а у нас наоборот, пассажир должен думать о перевозчике. По РК едешь на всех вокзалах туалет платный, охрана только для галочки сидит да помогает бусистам до Челябы транспорт набить пассажирами, если туалет бесплатный, то к нему на километр не подойдешь. Въезжаешь в РФ - все автовокзалы ухоженные, туалеты бесплатные, охранники занимаются своей работой - выдворяют пьянных и попрошаек, транспортная полиция активно отлавливает нелегальных бомбил, их практически нет, никто не стоит на вокзалах и пятаках и не орет как ворона созывая пассажиров к себе в машину.