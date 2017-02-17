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§ NG.kz
Костанайские школьники привезли 11 медалей с республиканского конкурса научных проектов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участников республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам встречали сегодня, 17 февраля, на железнодорожном вокзале Костаная. Костанайскую область на конкурсе представили 39 учеников школ.
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Денис
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...




Отправлено: 17.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, все здорово,ребята молодцы. Но у меня постоянный вопрос. всегда школьники выигрывают на олимпиадах,научные работы представляют, кто-нибудь видел их вопрощение в чем-либо? или только на бумагея,и что полезного от их работ,если они никому не нужны,кроме них самих?

§ 74
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! НОУ живет до сих пор! Удачи молодым и перспективным дарованиям! Математики - добро пожаловать в Новосибирск! Да и другие страны ждут Вас!
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гость
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...




Отправлено: 17.02.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!! Будущее Казахстана!!!

§ 07Litra
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
Молодцы!!! Будущее Казахстана!!!

молодцы-то,молодцы,а "будущееказахстана" здесь причём?.. у казахстана есть места,для развития МОЛОДЦОВ?.. есть НИИ? есть лаборатории? есть опытные станции?Цитата:
Денис:
школьники выигрывают на олимпиадах,научные работы представляют, кто-нибудь видел их вопрощение в чем-либо? или только на бумагея,и что полезного от их работ,если они никому не нужны,

ты же ДЕНИСКА сам себе и ответил:Цитата:
Денис:
кроме них самих?
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§ 07Litra
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
Но у меня постоянный вопрос. всегда школьники выигрывают на олимпиадах,научные работы представляют,

от школьных работ,особого "бабаха" и не ожидается... главное,что среди школоты,есть школьники... и эти школьники имеют цель,и выбрали направление движения...
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ВЧК
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...




Отправлено: 17.02.17 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Математики - добро пожаловать в Новосибирск! Да и другие страны ждут Вас!

Это вы там сами своих комаров кормите!

Кобра
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...




Отправлено: 18.02.17 - 02:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
у казахстана есть места,для развития МОЛОДЦОВ?.. есть НИИ? есть лаборатории? есть опытные станции?

Есть. Только денег у государства на это нет. Вот и уходят ученые в поисках заработков, кто за границу, кто в бизнес, кто в сетевые компании. В нашей есть кандидаты наук, думаю в других тоже. Знаю несколько таких людей. Надеюсь, что еще вернутся к своим исследованиям, но скорее всего на самофинансирование. К сожалению, не нужна у нас наука никому, кроме самих ученых. Только академики нашему государству нужны. :-(

гость
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...




Отправлено: 18.02.17 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
т школьных работ,особого "бабаха" и не ожидается... главное,что среди школоты,есть школьники... и эти школьники имеют цель,и выбрали направление движения...

А почему нет?
Закладывается фундамент исследований, углубляются знания, появляются навыки. Хотябы просто пробует свои силы. Другое дело что иногда в погоне за показателями пытаются изобрести колесо. Как местный школьник, из знаменитой школы, который для сохранения тормозных колодок , изобрел антиблокировочную систему автомобиля.
Ну а может он пойдёт дальше и изобретет что-то своё?
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