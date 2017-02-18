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§ NG.kz
«Из минимума выжимаешь максимум»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.02.17 - 05:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выставка графических работ члена Союза художников РК Георгия СОКОВА открылась в Костанае 9 февраля. В экспозицию «Белое и черное» вошла 71 работа, все они разместились на двух этажах в картинной галерее.
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посмотрел
Re: «Из минимума выжимаешь максимум»




Отправлено: 18.02.17 - 05:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не искусствовед, но ничего из просмотренного не вдохновляет. В некоторых тоска, в некоторых безумие (в клетке). Пишут, что мастер, но мастер чего? Классик в чем? Техника есть, мотивы есть, но они все явно идут изнутри, из прошлого, а не снаружи, не из текущей реальности. Безвыходность, безысходность? Могу ошибаться. Хорошо бы мастер сам отписался здесь.
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