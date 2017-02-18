посмотрел Re: «Из минимума выжимаешь максимум» #1







Отправлено: - 05:00 Не искусствовед, но ничего из просмотренного не вдохновляет. В некоторых тоска, в некоторых безумие (в клетке). Пишут, что мастер, но мастер чего? Классик в чем? Техника есть, мотивы есть, но они все явно идут изнутри, из прошлого, а не снаружи, не из текущей реальности. Безвыходность, безысходность? Могу ошибаться. Хорошо бы мастер сам отписался здесь.