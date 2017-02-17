гость:

Молодцы!!! Будущее Казахстана!!!



Денис:

школьники выигрывают на олимпиадах,научные работы представляют, кто-нибудь видел их вопрощение в чем-либо? или только на бумагея,и что полезного от их работ,если они никому не нужны,

Денис:

кроме них самих?

