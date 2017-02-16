Цитата: Валентин:

России жил и работал несколько лет.

Никаких проблем с переездом нет и быть не может — я обычный русский человек, и н

Да ладно гнать то..

Ты как Владимир Соловьев уже, который тоже честно считает что он русский, хотя свалил в Америгу и считал себя там америганцем..

Теперь когда легче в России стало, то есть его перекупили, считает себя россиянином от Бога..

Хотя сам израильтянин..

Кстати он у меня в друзьях..