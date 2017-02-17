Цитата: ВЧК:

А ты не ведись на развод... Если не согласен с протоколом правонарушения ПДД ставь подпись не согласен с протоколом и оспаривай в суде если ты прав!

а наши доблестные судьи бац тебе решение "нет основания не доверять сотруднику ЖП"

и привет 11 лямов