Цитата: костанаец:

а наши доблестные судьи бац тебе решение "нет основания не доверять сотруднику ЖП"

и привет 11 лямов

Как например по делу утонувшего Лексуса. Бах в суде 1 инстанции отец за рулем был, в областном суде Бах и отменили, а потом в суде 1 инстанции Бах и двоих лишили. Так вот на каждый Бах надо много сил и средств и где гарантия, что то Жолполовские косяки скрытые перед судом 1 инстанции в областном увидят и отменят. А если не отменят то ...Бах и штраф 11 лямов.