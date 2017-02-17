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§ NG.kz
В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27223
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали предложение по увеличению штрафа до 11 миллионов тенге, ранее такое наказание предложили ввести для нарушителей, применивших насилие в отношении представителя власти.
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§ костанаец
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
костанаец


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 23.01.10
Отправлено: 17.02.17 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
А ты не ведись на развод... Если не согласен с протоколом правонарушения ПДД ставь подпись не согласен с протоколом и оспаривай в суде если ты прав!

а наши доблестные судьи бац тебе решение "нет основания не доверять сотруднику ЖП"
и привет 11 лямов
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Пешеход
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 18.02.17 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
костанаец:
а наши доблестные судьи бац тебе решение "нет основания не доверять сотруднику ЖП"
и привет 11 лямов

Как например по делу утонувшего Лексуса. Бах в суде 1 инстанции отец за рулем был, в областном суде Бах и отменили, а потом в суде 1 инстанции Бах и двоих лишили. Так вот на каждый Бах надо много сил и средств и где гарантия, что то Жолполовские косяки скрытые перед судом 1 инстанции в областном увидят и отменят. А если не отменят то ...Бах и штраф 11 лямов.

§ drakon
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.02.17 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
А может им кузет нанять? Возле каждого поставить, чтобы оградить от посягательств.

Вот раньше была Вневедомственная Охрана.
Там Бабушки,дедушки охраняли райкомы,
райисполкомы- в ночное время.
Может возродить Этих Охранников?
Вон Астанинский Пенсионер - избил
СОБРовца.Вот таких Пенсов и поставить-
охранять Полицейских... :lol: :lol:
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