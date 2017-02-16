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§ NG.kz
В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благодаря созданию трех оптовых центров, договору с Узбекистаном о круглогодичной поставке овощей и фруктов, а также за счет проведения ярмарок гражданам дадут возможность покупать продукты по низким ценам.
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???
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 16.02.17 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять караван грузовиков отправлять? :-o :-o :-o

§ сайлау курманов
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
Поэтому мы разработали программу, которую будем применять и выделять из бюджета деньги, для того, чтобы стабилизировать цены на рынке
мне очень даже понравилась рашен-продукт , что продают в сети магазинов светофор(открыли в рудном на месте рынок медео) а главное цены , котлеты и пельмени 0.9 кг от 370 тг , в общем все дешево....
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михалыч
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 17.02.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
что продают в сети магазинов светофор(открыли в рудном на месте рынок медео) а главное цены , котлеты и пельмени 0.9 кг от 370 тг , в общем все дешево...


второй раз уже про этот магазин пишешь, свой что-ли рекламируешь?

§ Добринцофф
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5047
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.02.17 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
а главное цены , котлеты и пельмени 0.9 кг от 370 тг , в общем все дешево....

ну если учесть то ,что мясо стоит 1200-1400 и норм фарш примерно столько же,тогда подумайте из чего оно сделано за 370тнг\0.9.
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§ сайлау курманов
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это мы с вами можем рассуждать так , а вы подумайте о тех кто ежедневно с позаранку идет рыться в контейнеры за поиском самого обычного пропитания ,
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Денис
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 17.02.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из некондиции, дешевых обрезков,костяной муки. волшебног порошка увеличивающего объем "мясного продукта" Именно котлетки сделаны не из мяса.а мясного продукта.Читайте содержание,если указаня ТУ,а не ГОСТ, стало быть там могут быть что угодно),кроме мяса) за такие деньги) Недавно купил в Астыкжане нормальный сыр) в нем натуральное молочное только сухое молоко), остальное все добавки,конссерваторы, заменители,усилители вкуса,цвета,запаха.. куды катимся? И главное,таким мелким шрифтом написано,что не каждый будет читать)

Маркс
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты




Отправлено: 17.02.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Он тут же сообщил, что в акимате разработан сервисный план по урегулированию цен на продукты.

Столько телодвижений за счет налогов тех же граждан, которые пойдут на ярмарки купить на 1 тенге дешевле, чем в магазинах. Создают видимость дешевизны, а на самом деле - невидимых глазу затрат гораздо больше. Это бизнес, детки, ничего личного.

§ сайлау курманов
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот что подумал , эти ярмарки - это плевок на всех предпринимателей занятых в торговле и их сотрудников за не состоятельность властей , судите сами , все поборы и штрафы , даже за снег что за крыльцом хотят содрать с них и их же обвинить за спекуляцию и они сволочи! а мы вот хорошие привезли для вас дешевые продукты.... разве не так ?
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§ drakon
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9835
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
ну если учесть то ,что мясо стоит 1200-1400

Это конина - столько стоит. А из Конины - только
Марик делает мантЫ... :-o
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§ Добринцофф
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5047
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 17.02.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это конина - столько стоит. А из Конины -

свинину брал на днях по 1400 заднюю часть,вырезка без костей и сала по 1500
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§ сайлау курманов
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кстати про пельмени по 370 тг , я вот внимательно просмотрел наклейки на товарах и меня заинтересовал продукт под названием био-продукт , интернет не дает подробного ответа....
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§ Добринцофф
Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5047
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.02.17 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кстати про пельмени по 370 тг , я вот внимательно просмотрел наклейки на товарах и меня заинтересовал продукт под названием био-продукт

Может из био отходов жизнедеятельности человека?ну а что там ещё может быть за 370тнг?
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