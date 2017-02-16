сайлау курманов Re: В Астане разработан план по урегулированию цен на продукты #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1703

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:25 я вот что подумал , эти ярмарки - это плевок на всех предпринимателей занятых в торговле и их сотрудников за не состоятельность властей , судите сами , все поборы и штрафы , даже за снег что за крыльцом хотят содрать с них и их же обвинить за спекуляцию и они сволочи! а мы вот хорошие привезли для вас дешевые продукты.... разве не так ?