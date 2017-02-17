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≡ С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет.
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ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
либо использовать новые российские автобусы вместо немецких б/у.

Немецкие б/у автобусы по качеству на порядок выше . Если и покупать новые то только зарубежные! Как это делают в Астане.

ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
В стране, говорят в министерстве экономики, профицит электроэнергии. В 2018 году казахстанские НПЗ начнут на 100 процентов закрывать потребность республики в бензине, претворив в жизнь импортозамещение. Нефть дешевеет, проезд дорожает. За что я должен говорить спасибо?!

Есть вариант в сказочной стране! Но почему то все ноют а с Казахстана и не планирую переезжать!

§ Грибоедов
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Но почему то все ноют а с Казахстана и не планирую переезжать!


Я ошенама терпеливи.
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ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
Я ошенама терпеливи.

Ой ли... не плохо кормят тут вот и следствие.

§ Рудничанин
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 17.02.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то РФ - не показатель дешевизны или дороговизны проезда на автобусах в РК. Там проезд на порядок дороже. Взять тот же "Белорецк-Тирлян" (25 км) цена на газели 70 руб. (380 тенге) и Костанай-Семилетка (25 км) цена на газели 120 тенге.
Но там перевозчик думает о пассажирах, а у нас наоборот, пассажир должен думать о перевозчике. По РК едешь на всех вокзалах туалет платный, охрана только для галочки сидит да помогает бусистам до Челябы транспорт набить пассажирами, если туалет бесплатный, то к нему на километр не подойдешь. Въезжаешь в РФ - все автовокзалы ухоженные, туалеты бесплатные, охранники занимаются своей работой - выдворяют пьянных и попрошаек, транспортная полиция активно отлавливает нелегальных бомбил, их практически нет, никто не стоит на вокзалах и пятаках и не орет как ворона созывая пассажиров к себе в машину.
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ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 20:55
Комментарий удален модератором.

Пешеход
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно посмотреть, при поднятии цен за проезд, патенты у всех водителей частников появятся? А именно у тех, кто путевки покупает на сутки у владельцев маршрутов, не говоря про тех кто официально работает по договору на фирму. 100 % как не было у них патентов так и не будет, и как не платили они налог, так и не будут платить.

§ Анатолий
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Анатолий


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 118
Регистрация: 01.09.10
Отправлено: 17.02.17 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Пешеход:
100 % как не было у них патентов так и не будет, и как не платили они налог, так и не будут платить.

Все зависит от налоговой,кто добровольно заплатит налог?Если я сегодня проехал на машине и разговаривал по телефону,так что бежать штраф платить?Нет пока не поймают не заплачу.
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§ КГСПС
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 50
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.02.17 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Но почему то все ноют а с Казахстана и не планирую переезжать!

Темы меняются, а текст всё тот же:чемодан, вокзал... Не пора сменить пластинку? Кстати, что то не вижу ваших комментариев по коррупции или не за что зацепится, я про чемодан и прочее
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