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§ NG.kz
«У нас своих «ле пенов» хватает»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее заявление одного из депутатов Госдумы РФ, что часть территории Казахстана - это «наши земли», и его предложение «эти земли вернуть» в социальных сетях вызвало бурную реакцию.
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§ Грибоедов
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каннибалу с планеты Нибиру все равно, кого жрать: вы все внутри одинаковые. Одна вкусная печень, две почки, одно сердце, снаружи две несъедобные пятки. Неужели в Европе люди вкуснее, чем в Азии? Рептилоид не в курсе, он и названий ваших материков не знает, а стран и подавно.
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112
Re: «У нас своих «ле пенов» хватает»




Отправлено: 17.02.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
России жил и работал несколько лет.
Никаких проблем с переездом нет и быть не может — я обычный русский человек, и н

Да ладно гнать то..
Ты как Владимир Соловьев уже, который тоже честно считает что он русский, хотя свалил в Америгу и считал себя там америганцем..
Теперь когда легче в России стало, то есть его перекупили, считает себя россиянином от Бога..
Хотя сам израильтянин..
Кстати он у меня в друзьях..
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