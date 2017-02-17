112 Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в... #18







Отправлено: - 21:55 Это как расстрел.

Вот этого расстрелял, того расстрелял, третий убежал..

Какого крена и куда он сунется то в ближайшее время?

Будет сидеть и дрожать.

Пока его правнуки не вырастут и повзрослев скажут что им не нравится так дрожать..

Потом и их отстреляют..

Так вот, народишко заставили попросту еще глубже отрыть норки и дрожать..

До первого массового недовольства..