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§ NG.kz
Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за мелкое хулиганство
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья Галина Зинина пришла к выводу об отсутствии в действиях Алимова состава административного правонарушения. Суд констатировал, что вопрос о его ответственности находится в компетенции комиссии по этике уполномоченного органа по делам госслужбы.
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Спец
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 09:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Жандос Алимов (второй слева), Серик Сарбасов (третий слева) и их адвокаты /Фото Николая СОЛОВЬЕВА

А не перепутали? Судя по фото все должно быть с точностью наоборот.

555
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У них по ходу крыть матами это наследственное заболевание! ))

§ Алиса
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.02.17 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вновь ожидаемые всеми последствия для некоторых: понять- простить. Кто-то ждал иного? ;-)
Профайл

Мурат_Z
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 10:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То есть фотографирование обнаженной в пустом ночном дворе без свидетелей это хулиганка, а послать матом подчиненного при свидетелях это дисциплинарный проступок.
По аналогии побить жену несколько суток ареста, а если побить соседа можно на несколько лет жить на полном гособеспечении.
И все на усмотрение самого гуманного суда.

§ сайлау курманов
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могли бы у себя разобраться не вынося сор из избы , а так теперь только злобу умножат и в удобный случай сожрут друг-друга ....
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живу в Костанае
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то мало адвокатов ,дело серьёзное ,нужно человек пять пригласить ...

Жанна
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже подумала по фото что все наоборот

Мася
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Внешность не важна. Зри в корень. В суде фактически сказали что любые нарушения госслужащих если подпадают под нарушение кодекса служебной этики - являются дисциплинарными проступками. Это значит что у них опять особый статус и иммунитет от закона? Не понимаю одного где написано что привлечение к адм. ответственности исключает возможность привлечения к дисциплинарной ответственности? Юристы и адвокаты объясните.

amancholov
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если бы Сарбасов ответил бы Алимову также, и за нецензурный брань и оскорбление дал бы по шее заместителю, то было бы наоборот. Сарбасова сделали бы виноватым, сказав "если тебя оскорбили, надо было законно решать этот вопрос"за чем сразу лесть в драку. Во всех выступлениях глава говорит, что государственный служащий должен быть вежливым и примерном для подражания. А чиновники ходят и нарушают общественный порядок. Они так друг с другом разговаривает, а гражданами тем более. Получается в Государственном Учреждении можно выражаться и ходит голым и государственному служащему нечего не будет.

Гена
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чувствуется странность в поведении прокуратуры, свидетелей новых и суда которые сделали все для того чтобы зам. начальника остался зам. начальником а не правонарушителем. Или мне мерещится?

112
Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за...




Отправлено: 17.02.17 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А и правильно послал!
Не крен на работу ходить голым или в одежке канализационщика..
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