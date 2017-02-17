amancholov Re: Замначальника департамента юстиции освободили от штрафа за... #9







Отправлено: - 20:45 Если бы Сарбасов ответил бы Алимову также, и за нецензурный брань и оскорбление дал бы по шее заместителю, то было бы наоборот. Сарбасова сделали бы виноватым, сказав "если тебя оскорбили, надо было законно решать этот вопрос"за чем сразу лесть в драку. Во всех выступлениях глава говорит, что государственный служащий должен быть вежливым и примерном для подражания. А чиновники ходят и нарушают общественный порядок. Они так друг с другом разговаривает, а гражданами тем более. Получается в Государственном Учреждении можно выражаться и ходит голым и государственному служащему нечего не будет.