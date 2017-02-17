заказчик Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100... #3







Отправлено: - 11:53 Не понятно, почему человек, у которого судимость уже погашена (в 2013 осудили на 2 года, значит в феврале 2015 года - он чистый) должен ходить всю жизнь с таким клеймом. Если конечно в решении суда было определено, что он не может занимать руководящие должности лет 5-7 и т.п. Тогда другое дело.