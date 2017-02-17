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≡ Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100 тенге за то, что трудоустроил осужденного за коррупцию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100 тенге за то, что трудоустроил осужденного за коррупцию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным «НГ», Сактаган Мустафин принял на работу бывшего руководителя отдела ЖКХ Костаная Даукена Исмагулова. 13 февраля Административный суд Костаная привлек Мустафина к ответственности по ст. 681 КоАП РК.
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живу в Костанае
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь кроются прошлые делишки с отсидевшим коррупционером ,за это нужно и его с работы ,да под следствие ,а у нас штрафик.

Навальный
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знание закона не освобождает от ответственности.

заказчик
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понятно, почему человек, у которого судимость уже погашена (в 2013 осудили на 2 года, значит в феврале 2015 года - он чистый) должен ходить всю жизнь с таким клеймом. Если конечно в решении суда было определено, что он не может занимать руководящие должности лет 5-7 и т.п. Тогда другое дело.

Заказчик
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве 100 МРП в 2017 году - 212100? А не 226900? Или в СУДе применяют показатель года совершения правонарушения? В Финконтроле по дате вынесения Постановления.

Айдар
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Применятся МРП на момент совершения правонарушения

Елена
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"на общую сумму 46 040 000 тенге. Суд № 2 приговорил Исмагулова к 2 годам лишения свободы условно.

Они миллионами воруют, а им всего 2 года УСЛОВНО! Это капец господа!

§ drakon
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Суд № 2 приговорил Исмагулова к 2 годам лишения свободы условно.

Цитата:
заказчик:
Если конечно в решении суда было определено, что он не может занимать руководящие должности лет 5-7 и т.п. Тогда другое дело.

А если запрета на работу - нет, То и в действиях Мустафина С.-
нет состава ПРАВОНАРУШЕНИЯ... :-o
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§ Baraken
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 17.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так вот они все и работают))) Их берут за взятки, пальцем погрозят, а он потом спокойно работает в другом регионе и на другой должности. Этот просто попался, потому что не переехал) "Своих" людей ведь мало, их надо беречь!
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Пешеход
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а почему заместителя начальника привлекли, когда это прием на работу осуществляет начальник ЖКХ, к тому же а как же конкурсная основа принятия на гос.службу или ГКП не гос.предприятие

112
Re: Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100...




Отправлено: 17.02.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что, бывшим зэкам теперь работать нигде нельзя?
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