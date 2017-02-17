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§ NG.kz
Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в кратчайшие сроки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 10:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На заседании сената парламента Республики Казахстан спикер Касым-Жомарт Токаев заявил, что верхняя палата больше не станет идти навстречу министрам и рассматривать проекты законов в спешке.
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§ танкоградец
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1547
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прекратите это, просить: "Примите в короткие сроки, нужно" и так далее. Мы идем навстречу, но учтите, в последний раз",
Не ну смех да и только, детский сад чесслово. Хватай мешки вокзал уходит :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл

§ танкоградец
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1547
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У него даже не хватает ума не озвучивать такие вещи во всеуслышание.
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112
Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в...




Отправлено: 17.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приспичит, еще как будут!
Один митинг где нибудь шарахнет против жуликов и воров, за два часа примут законы и конституцию поменяют..
Кого удивить хотел то этот сенат?

Гость
Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в кратчайшие сроки




Отправлено: 17.02.17 - 21:55
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