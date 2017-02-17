Пешеход Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции... #16







Отправлено: - 21:03 Сейчас этого главного инженера будут как зеницу ока оберегать, а как только дело в суде закончится, думаю антикоррупционщики покровительствовать ему уже не будут и его на чем то другом ЛОМовцы поймают, или наоборот будут дальше покровительствовать, но за отдельную.....