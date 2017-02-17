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§ NG.kz
Жительницу Житикары осудили за комментарий в «Одноклассниках»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житикаринский районный суд рассмотрел дело частного обвинения по ст. 130 ч. 2 УК РК (клевета). Подсудимая признала свою вину. Она пояснила, что на самом деле не знакома с Морозовой, а комментарий написала из личной неприязни к ее сожителю.
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§ сайлау курманов
Re: Жительницу Житикары осудили за комментарий в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то фото выставили сергея зверева , тот что цирюльник - звезда в шоке, так под ним было полтора тысяч нелестных коментов....
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§ 74
Re: Жительницу Житикары осудили за комментарий в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в "одноклассниках" одни пенсионеры тусуются да еще пару категорий... фи
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ВЧК
Re: Жительницу Житикары осудили за комментарий в...




Отправлено: 17.02.17 - 12:02
Комментарий удален модератором.

§ сайлау курманов
Re: Жительницу Житикары осудили за комментарий в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже который раз эту ВЧК удаляют из коментов , какая то неудовлетворенная дама везде льет всех помоями ....
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ВЧК
Re: Жительницу Житикары осудили за комментарий в...




Отправлено: 17.02.17 - 20:29
Комментарий удален модератором.

Фрай
Re: Жительницу Житикары осудили за комментарий в...




Отправлено: 17.02.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сумма компенсации морального вреда издевательская. Даже если виновная малоимущая. Судоисполнитель в счет взыскания компенсации даже не сможет изъять у нее комп, либо ноут, либо телефон, с которых клеветала на М., они дороже. Не надо было мириться, а получить приговор с нормальной суммой компенсации, с изъятием орудия преступления комп, ноут или телефон.
Цитата:
сайлау курманов:

...как как бы "гражданка Б." в статье? :-)
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