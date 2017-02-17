/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали предложение по увеличению штрафа до 11 миллионов тенге, ранее такое наказание предложили ввести для нарушителей, применивших насилие в отношении представителя власти.
Читать новость

ВЧК
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 17.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
помогу оформить гражданство РФ, заполнение документов, экскурсии по городу..

Написала ответ тебе... жаль забанили.

Читатель 1
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 17.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то "клинит" в этом ....Тут похоже ряду товарищей надо "проконсультироваться" у...., ибо при мировой практике штрафов, надо и мирового уровня зарплатку платить, не так ли?

§ drakon
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пора приравнять их к людям с ограниченными возможностями, социально уязвимым слоям населения с пожизненной выплатой спецгос пособий, прикреплению соцработника, установлением льгот в автобусе, банях, саунах и комуналке, с надбавкой к окладу за вредность 5000 мрп и 1 л молока ежедневно...

Ещё нужно возле каждого дома Пандусы,или
как они называются,построить вот у нас

возле нашего дома года 3,как построили.
Это наверное,когда мой сосед - пожарник,
нанёт-"Бушевать",или Бабушки вдруг-
Участковый на своей "Коляске инвалидной"-
мог смыться,вместе с Пажарными... :lol: :lol: :lol:
Профайл

Читатель 1
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 17.02.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это против митингов "гайки крутят"))).

§ alex60
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1497
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Ранее такое наказание предложили ввести для нарушителей, применивших насилие в отношении представителя власти.///

насилие. что это такое .
физическое насилие. силой
моральное насилие. словами.
насилие взглядом. ухмылкой.
мутное понятие.
раньше не раз было, если что погон себе сами после того оторвут-
признак физического насилия.
Профайл

§ 74
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:

Написала ответ тебе... жаль забанили.

Давай еще !
Профайл

§ 74
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ещё нужно возле каждого дома Пандусы,или
как они называются,построить вот у нас

да у вас вообще рассадник криминала в Европе..
http://kriminalnews.de

Гамбург: неизвестный поджег спящих бездомных поляков

Бездомные по-соседству устроились на ночлег на парковке. По предварительным данным, преступник поджег поляк, когда те спали. К счастью, мужчины отделались «легким испугом». Пострадавших доставили в местную больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили.

Описание поджигателя: мужчина, около 30 лет, в темной одежде. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Профайл

§ 74
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а это вообще отпад... прям рецидивист..

В супермаркете продуктовых товаров на Хубервег 30-летний мужчина из Айнбека попытался дважды обналичить один и тот же чек, полученный за сдачу пустой тары. Мужчина сообщил сотруднику супермаркета, что ему не распечатали чек за тару, в ответ на что работник заведения выдал 30-летнему копию чека. На кассе мошенник хотел обналичить 2 полученных чека, однако был замечен в попытке мошенничества. Просмотр записи с камеры наблюдения показал, что мужчина получил чек и спрятал его в сумку.
Профайл

§ 74
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 18:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вот в Берлине вообще ОПГ работала.. Этом вам круче наркомафии

Берлин: разоблачена группа инспекторов, незаконно вымогавшая деньги у пассажиров метрополитена. Они обманным путем собирали у пассажиров деньги: безосновательно взымали дополнительную плату за проезд, либо заявляли о недействительности проездных билетов и требовали 60 евро, не выдавая квитанции взамен. Особенно часто жертвой мошенников становились иностранные туристы, незнающие свои права.
Профайл

§ drakon
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Особенно часто жертвой мошенников становились иностранные туристы, незнающие свои права.

Не знаешь своих прав- сиди дома. А то лазишь - по Берлину... :lol: :lol:
Профайл

§ КГСПС
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
КГСПС


(Пользователи)
Сообщений: 48
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.02.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Сотрудник правоохранительного органа, призванного обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств///Типа, страховка от несчастного случая :lol:
Профайл

§ alex60
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1497
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Берлин: разоблачена группа инспекторов, незаконно вымогавшая деньги у пассажиров метрополитена.


так понимаю на окраинах Челябинска , месте вашего проживания,
тишь и благодать. и ночью можно ходить без пистолета.
завидую.
Профайл

§ yeti91
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 17.02.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если они эту ху...примут представте как большая половина плохообразованых и психонеустойчивых этих милицейских будет пользоваться своим положением.
Профайл

мульонбульон
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 17.02.17 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если оперативных сотрудников, ППСников, жолпол оснастят личными видеорегистраторами, которые просто обязаны будут перед дежурством быть заряжены и вообще исправны как табельное оружие, вот на эти цели не жалко десятков миллионов тенге, а не на дорогие джипы акимчикам, которые раз в месяц по реальным делам, а не по нужде выедут в районы, не оправдывая ни цену авто, ни его ремонт, ни простой по ремонту. Так что все будет зависеть от того насколько МВД гарантируют порядок и законность действий своих сотрудников.

§ Дантист
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 369
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 17.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может им кузет нанять? Возле каждого поставить, чтобы оградить от посягательств.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 182
Пользователей: 0
Всего: 182

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх