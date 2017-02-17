









Отправлено: - 21:06 Вот если оперативных сотрудников, ППСников, жолпол оснастят личными видеорегистраторами, которые просто обязаны будут перед дежурством быть заряжены и вообще исправны как табельное оружие, вот на эти цели не жалко десятков миллионов тенге, а не на дорогие джипы акимчикам, которые раз в месяц по реальным делам, а не по нужде выедут в районы, не оправдывая ни цену авто, ни его ремонт, ни простой по ремонту. Так что все будет зависеть от того насколько МВД гарантируют порядок и законность действий своих сотрудников.