Цитата: drakon:

А я не лечился,а лечусь. На приём к нему вчера ездил на машине.

Выписал он мне новые лекарства.



все лечит и лечит тебя этот турок врач. деньги зарабатывает.

а справку не дает. завтра, завтра говорит , да?

у нас да, кто на учете, ездить нельзя за рулем.

в Германии то демократия, хоть выпившим, хоть на учете, езди не хочу.