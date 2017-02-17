/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 февраля 2016 года Сункар Козбаков сообщил адвокату Ерлану Мухамеджанову об оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в отношении его клиента из Костанайского филиала АО «Казахстан Темир Жолы». 14 февраля в Костанае, на ул. Гоголя, Козбаков получил в салоне машины от адвоката 3 млн тенге.
Читать новость

§ vbn
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 749
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 17.02.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все верно , как в школе .
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 78, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 78
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 179
Пользователей: 0
Всего: 179

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх