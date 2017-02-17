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≡ Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27220
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выявлено более 40 граждан, длительное время состоящих на учете в психоневрологическом диспансере и потому имеющих абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
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Бывалый
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
в последнем: они оба оставляют черточки, следы)

Плохих ботинок не ношу.
А хорошие не оставляют черточки.
Поэтому то ассоциация и не сложилась.
С таким же успехом можно было искать общее у сапога, тапочка, сандаля или валенка с карандашом.
Короче очень тупая и очень спорная ассоциация на мой взгляд.

§ drakon
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты же лечился у психиатора, у вас там как, можно быть водятелом, ты же водишь как то?

А я не лечился,а лечусь. На приём к нему вчера ездил на машине.
Выписал он мне новые лекарства. Вчера выпил первый раз
таблетку - кайф такой... :lol: :lol:
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Денис
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у кого чего болит,тот о том и говорит)

§ alex60
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1497
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я не лечился,а лечусь. На приём к нему вчера ездил на машине.
Выписал он мне новые лекарства.


все лечит и лечит тебя этот турок врач. деньги зарабатывает.
а справку не дает. завтра, завтра говорит , да?
у нас да, кто на учете, ездить нельзя за рулем.
в Германии то демократия, хоть выпившим, хоть на учете, езди не хочу.
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§ танкоградец
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1547
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
по методичке если смотреть -
два первых два первых ответа не проходят, хотя рядом.
третий- да.

Ну спасибо тебе добрый человек, прям камень с души снял :lol: :lol: :lol:
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§ танкоградец
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1547
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сдай права - на вождние Танка...

На права то я может и сдам, а саму танку то хде взять? ;-) :lol:
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§ КГСПС
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
КГСПС


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Сообщений: 48
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 17.02.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на момент получения водительского удостоверения эти лица были психически здоровы и прошли медицинскую комиссию.///Ждём нововведений по мед.комиссии, нет дыма без огня
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§ Алиса
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.02.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
а саму танку то хде взять?

так вроде где-то в Карасу стоял танк. Или ошибаюсь? ;-)
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ВЧК
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
14 февраля решением костанайского городского суда были аннулированы водительские права гражданки Ивановой С.
Можно весь список опубликовать в газете? Что бы знать кого сторониться при езде на авто. ...

§ танкоградец
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1547
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
так вроде где-то в Карасу стоял танк. Или ошибаюсь?

Ну это как искать подводную лодку в степях Украины. :lol: :lol: :lol: Знаю в Челябе есть один рабочий, правда на постаменте стоит... :lol: :lol:
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гость
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Можно весь список опубликовать в газете? Что бы знать кого сторониться при езде на авто. ...


Просто посмотри в своё ВУ!

Пешеход
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
...кроме того жена, успела обсудить меня...как лоха.....кто прав и кто виноват???

Жене наверное видней, хотя думаю если заехал на перекресток надо закончить маневр

112
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Можно весь список опубликовать в газете? Что бы знать кого сторониться при езде на авто

И че там тебе, на авто имя и фамилия написаны?

Гость
Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура




Отправлено: 17.02.17 - 22:00
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