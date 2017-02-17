танкоградец Re: Сенат РК объявил, что не будет больше принимать законы в... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1547

Регистрация: 20.11.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:21 Цитата: Прекратите это, просить: "Примите в короткие сроки, нужно" и так далее. Мы идем навстречу, но учтите, в последний раз", Не ну смех да и только, детский сад чесслово. Хватай мешки вокзал уходит