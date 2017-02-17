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≡ С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет.
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ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
либо использовать новые российские автобусы вместо немецких б/у.

Немецкие б/у автобусы по качеству на порядок выше . Если и покупать новые то только зарубежные! Как это делают в Астане.

ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Грибоедов:
В стране, говорят в министерстве экономики, профицит электроэнергии. В 2018 году казахстанские НПЗ начнут на 100 процентов закрывать потребность республики в бензине, претворив в жизнь импортозамещение. Нефть дешевеет, проезд дорожает. За что я должен говорить спасибо?!

Есть вариант в сказочной стране! Но почему то все ноют а с Казахстана и не планирую переезжать!

§ Грибоедов
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Но почему то все ноют а с Казахстана и не планирую переезжать!


Я ошенама терпеливи.
Профайл

Гость
С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге




Отправлено: 17.02.17 - 20:20
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