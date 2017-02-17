Цитата: Грибоедов:

В стране, говорят в министерстве экономики, профицит электроэнергии. В 2018 году казахстанские НПЗ начнут на 100 процентов закрывать потребность республики в бензине, претворив в жизнь импортозамещение. Нефть дешевеет, проезд дорожает. За что я должен говорить спасибо?!

Есть вариант в сказочной стране! Но почему то все ноют а с Казахстана и не планирую переезжать!