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§ NG.kz
Цена монет дешевле черного металла?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Друзья, это и не новость вовсе, а так, наблюдение. Как -то прилипла к магнитной застежке монетка рубля российского. Я подумал подделка, потом проверил остальные - все магнитятся,что после 2012 года. Проверил наши. Все до 20 тг магнитятся ,что после 2013 года.
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§ dimash
Re: Цена монет дешевле черного металла?
dimash


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 16.10.14
Отправлено: 17.02.17 - 09:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Учите историю! Деньги уже лет сто не делают из драг металлов. Да и Доля цветного металла мала. Смысл? Чтоб вам за Родину обидно небыло тратить милиарды на монетки которые не магнитятся. Если хотите монеты из золота и серебра можете купить в банке сувенирные монеты реапублики Казахстан.
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Денис
Re: Цена монет дешевле черного металла?




Отправлено: 17.02.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну, да, видимо, это от реальной ценности денег зависит. Чем дешевле,тем более пластиковые становятся. ну, привык к советским из цветмета сделанным. В 1961 можно было на этих монетках в 10 раз больше сделать денег) а сейчас их даже на вторичку не сдашь. Я к чему это говорю, что уже те,кто печаютают деньги с 2012 года уже осознали ,что денег не хватает для печатания денег, значит,кризис с последующими девальвация играми курсов скоро будет) может кто и сориентировался вовремя. и еще , раньше монетки из цветмета,очень долго окисливались во влажной среде,а сейчас их не хавтит и на год-два,начнут ржаветь,как тонкое напыление поизотрется. а чем вам идея сбора чермета по цене в 300 раз дороже))) затрат нуль)

Денис
Re: Цена монет дешевле черного металла?




Отправлено: 17.02.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 лет это у кого? советские 1,2,3,5 копеек не магнитился так нескормно, там меди и сплава было больше))) а теперь даже меди жалко на монетки))) и к тому же с магнитными копейками возникают проблемы с автоматами банковскими,оплаты ,видимо,не принимают по той же причине,боятся,чтозасунут крышку жестяную).

§ Грибоедов
Re: Цена монет дешевле черного металла?
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас шлепают прессом фальшивомонетчики частенько. Об этом уже где-то говорили, когда замена купюр была. Насечки на гурте не делают, вот и расплодились умельцы.
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