Денис Re: Цена монет дешевле черного металла? #2







Отправлено: - 10:20 Ну, да, видимо, это от реальной ценности денег зависит. Чем дешевле,тем более пластиковые становятся. ну, привык к советским из цветмета сделанным. В 1961 можно было на этих монетках в 10 раз больше сделать денег) а сейчас их даже на вторичку не сдашь. Я к чему это говорю, что уже те,кто печаютают деньги с 2012 года уже осознали ,что денег не хватает для печатания денег, значит,кризис с последующими девальвация играми курсов скоро будет) может кто и сориентировался вовремя. и еще , раньше монетки из цветмета,очень долго окисливались во влажной среде,а сейчас их не хавтит и на год-два,начнут ржаветь,как тонкое напыление поизотрется. а чем вам идея сбора чермета по цене в 300 раз дороже))) затрат нуль)