









Отправлено: - 19:47 Цитата: Рудничанин:

Цена проезда в Белорецке 15 рублей (90 тенге)

Так там автобусы по городу ходят только по великим праздникам! В Челябе 20 рублей было в 2016 году! А в этом будет опять повышение! Так что не надо тут ля ля... почти 115 тенге и пенсионеры пенсию получают меньше чем в Казахстане!