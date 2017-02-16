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§ NG.kz
Мясо, сало, специи...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошедшие выходные пахли у меня очень вкусно. Точнее, у нас - домашнюю колбасу мы делали втроем. Провозились часа четыре. Зато к тому моменту, когда перевязали суровыми нитками последнее кольцо, первая порция уже запеклась в духовке до хрустящей корочки.
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Вайпер .
Re: Мясо, сало, специи...




Отправлено: 16.02.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мясо , через мясорубку , для домашней колбасы - перевод продукта . :-P После этого статью дальше можно и не читать !

§ kbkz1980
Re: Мясо, сало, специи...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2200
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дед делал вкусную домашнюю колбасу из конины.
Казы резал на куски 8-10 см солил,перец и немного чеснока на 6-8 часов в холодное место ставил.
Кишку промывал солил и этим мясом набивал.
Какие шли в коптильню,какие для варки.
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§ Ольга Колоколова
Re: Мясо, сало, специи...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2097
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 16.02.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Какие шли в коптильню,какие для варки.
А подробный рецепт можно?
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***
Re: Мясо, сало, специи...




Отправлено: 16.02.17 - 10:57
Комментарий удален модератором.

§ kbkz1980
Re: Мясо, сало, специи...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2200
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 16.02.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
А подробный рецепт можно

Вибираем казы,чем жир светлее тем мяско моложе,жёлтый жирок -мяско возрастное, жесковато.
Отделяем рёберную часть,казы солим,перчим и давим чеснок,ставим пропитаться в холодное место на 6 ч.
Тонкую кишку промываем солим и выворачиваем.
Мяском начиняем кишку(если трудно засунуть полностью весь кусок,порежте на небольшие полоски)
Концы завязать капроновой нитью .
Варить 1,5-2 часа проткнув в нескольких местах зубочисткой.
На 1 кг казы 50 см тонкой кишки,2 ст.ложки соли,ложка черного перца,чеснок по вкусу.
Получится после нарезки примерно так.
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Вайпер .
Re: Мясо, сало, специи...




Отправлено: 16.02.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Томатный сок , с квашенной капустой :-o , вот это сочетание ! :oops:

§ 74
Re: Мясо, сало, специи...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 16.02.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Томатный сок , с квашенной капустой , вот это сочетание !

думаешь огурец соленый с молоком практичнее?
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§ танкоградец
Re: Мясо, сало, специи...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1544
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по фото автор использовал свиную череву. Хотелось бы узнать где на базаре продают и по чём? К стати могу поделится профсекретами. При варке колбасы протыкать не надо, но за температурой следить внимательно. И лучше купить термометр и по нему ориентироваться 80-85 градусов, пары часов достаточно, что бы в теле было 70гр. Да процесс созревания должен быть не меньше суток, иначе есть риск обульонивания. И солить лучше по весу, глаз он как то не надёжен. ;-) Цитата:
Вайпер .:
Мясо , через мясорубку , для домашней колбасы - перевод продукта . После этого статью дальше можно и не читать !

Напрасно вы так. Автор же написал, что использовали решётку с тремя отверстиями, а это значит мололи на шрот.
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Вайпер .
Re: Мясо, сало, специи...




Отправлено: 17.02.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только хирургически ! Ножом , шрот он и есть шрот , у нас метражом череву продают , 50 руб\метр , на рынке , в Кустанае на Зелёном спрашивать надо , там весом .

§ Грибоедов
Re: Мясо, сало, специи...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу шужык с рисом.
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§ сайлау курманов
Re: Мясо, сало, специи...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1703
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
шужуки надо готовить дома самим , а то что продают на рынке - это пародия на этот продукт....
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§ Грибоедов
Re: Мясо, сало, специи...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
шужуки надо готовить дома самим


На рынке никогда не брал. Даже подумать страшно.
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