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≡ С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет.
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§ Baraken
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 17.02.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неправильная система частных социальных перевозок! Автобусы скоро к такси приравняют. Общественный транспорт должен быть бесплатным, относительно. Например проезд по чипу в удостоверении (типа Онай), предположим 2 поездки бесплатно каждому гражданину. Следующие поездки платные.
Купить 250 новых автобусов по 22 мил на 5,5 ярдов. не такие уж большие деньги, если сравнивать сколько наша область собирает с нас налогов и оправляет в республику, а сколько оттуда возвращается...
Перевозчиков-барыг долой))) Единственный косяк тут, не даст республика наши с вами деньги потратить на себя :-(
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А.С.
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте не повышать пенсии,а вместе с ними и тарифы.Пусть уж пенсии стоят на месте и тарифы не скачут в год по несколько раз

§ 74
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3750
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Baraken:
е даст республика наши с вами деньги потратить на себя

ты что.. а ЭКСПО, а понты.. а ??
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§ Козлов я
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Козлов я


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Сообщений: 38
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 17.02.17 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
ты что.. а ЭКСПО, а понты.. а ??

Это святое!
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ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Достали. Летом пересяду на велосипед.

Желательно на трёхколёсный! Безопасней!

ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
автобус по городу 46 руб , зарплаты сопоставимые с Кустанаем ( не слушайте Серого Волка , не везде , далеко не везде платят , плюс оптимизация ) .

Это как? 46 рублей умножаем на курс тенге 5.53=254.38 тенге проезд на автобусе у вас по городу? Или я что то не пойму.. разъясни ...

ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
у нас 60 руб , автобус по городу
У вас 60 рублей проезд по городу на автобусе? То есть 60 умножаем на курс тенге 5.53= 331.8 тенге проезд по городу получается?

§ Алиса
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2984
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.02.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А.С.:
А давайте не повышать пенсии,а вместе с ними

А давайте не на пенсии ориентироваться, а на реальные!!!! зарплаты населения Кустаная и области, тех кто пользуется общественным транспортом и коммунальными услугами...

[Исправлено: Алиса, 17.02.2017 - 18:58]
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ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прогуглиа В Краснодаре проезд в автобусах по городу 20 рублей! Перевести по курсу 5.53... это 110 тенге.. и со слов родственника проживающего там ..зарплаты соответствуют Костанайским. Ну чем не райская страна!

§ Рудничанин
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 436
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 17.02.17 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Прогуглиа В Краснодаре проезд в автобусах по городу 20 рублей! Перевести по курсу 5.53... это 110 тенге

Цена проезда в Белорецке 15 рублей (90 тенге) , а город по размеру как половина Рудного. А перевозчикам нашим надо переводить автобусы на газ, либо использовать новые российские автобусы вместо немецких б/у.
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ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 19:39
Комментарий удален модератором.

§ Грибоедов
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Верните троллейбусы!
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§ Грибоедов
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще-то давно пора ввести тарификацию по количеству остановок, которые проехал пассажир. Несправедливо брать 80 тенге с КСК до вокзала, и столько же от Детского мира.
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ВЧК
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Цена проезда в Белорецке 15 рублей (90 тенге)

Так там автобусы по городу ходят только по великим праздникам! В Челябе 20 рублей было в 2016 году! А в этом будет опять повышение! Так что не надо тут ля ля... почти 115 тенге и пенсионеры пенсию получают меньше чем в Казахстане!

§ Грибоедов
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 307
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В стране, говорят в министерстве экономики, профицит электроэнергии. В 2018 году казахстанские НПЗ начнут на 100 процентов закрывать потребность республики в бензине, претворив в жизнь импортозамещение. Нефть дешевеет, проезд дорожает. За что я должен говорить спасибо?!
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