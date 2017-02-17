Цитата: drakon:

Создал - тему,так покажи что то своё. Свой - кофе,

котрый ты пьёшь,свою кофеварку,свои - рецепты.

А гнать картинки из интернета и всем -рассказывать,

какой Крутой кофе я пью... Уволь -Братишка...



Какие-то у тебя очень странные ко мне претензии, да ещё и в откровенно хамской манере.

Дело, безусловно, хозяйское, вот только ты обиделся на что-то, не пойму?

Достаточно вежливо попросить в твой адрес ничего не писать - это ведь несложно?



Вот аппарат в котором я кофе себе готовлю каждый день, например:







Только что это меняет?

Я вообще про эспрессо специально практически ничего в теме не писал.