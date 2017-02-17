Цитата: yudjin:

Пора приравнять их к людям с ограниченными возможностями, социально уязвимым слоям населения с пожизненной выплатой спецгос пособий, прикреплению соцработника, установлением льгот в автобусе, банях, саунах и комуналке, с надбавкой к окладу за вредность 5000 мрп и 1 л молока ежедневно...

Ещё нужно возле каждого дома Пандусы,или

как они называются,построить вот у нас



возле нашего дома года 3,как построили.

Это наверное,когда мой сосед - пожарник,

нанёт-"Бушевать",или Бабушки вдруг-

Участковый на своей "Коляске инвалидной"-

мог смыться,вместе с Пажарными...