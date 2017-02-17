/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали предложение по увеличению штрафа до 11 миллионов тенге, ранее такое наказание предложили ввести для нарушителей, применивших насилие в отношении представителя власти.
Читать новость

ВЧК
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 17.02.17 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
помогу оформить гражданство РФ, заполнение документов, экскурсии по городу..

Написала ответ тебе... жаль забанили.

Читатель 1
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 17.02.17 - 18:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то "клинит" в этом ....Тут похоже ряду товарищей надо "проконсультироваться" у...., ибо при мировой практике штрафов, надо и мирового уровня зарплатку платить, не так ли?

* drakon
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Пора приравнять их к людям с ограниченными возможностями, социально уязвимым слоям населения с пожизненной выплатой спецгос пособий, прикреплению соцработника, установлением льгот в автобусе, банях, саунах и комуналке, с надбавкой к окладу за вредность 5000 мрп и 1 л молока ежедневно...

Ещё нужно возле каждого дома Пандусы,или
как они называются,построить вот у нас

возле нашего дома года 3,как построили.
Это наверное,когда мой сосед - пожарник,
нанёт-"Бушевать",или Бабушки вдруг-
Участковый на своей "Коляске инвалидной"-
мог смыться,вместе с Пажарными... :lol: :lol: :lol:
Профайл

Читатель 1
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 17.02.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это против митингов "гайки крутят"))).
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 66, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Vasiliy, azlk

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 169
Пользователей: 4
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх