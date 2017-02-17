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Куратор темы: drakon
* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я ничего не слышу - Лирика в ушах звенит...


прегабалин, это же психотропное. после него за руль ни-ни.
прочитал сейчас:
//Это очень мощный препарат, который в последнее время применяется в лечении наркозависимых. Тем более это средство может вызвать сильнейшую наркотическую зависимость///
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
//Это очень мощный препарат, который в последнее время применяется в лечении наркозависимых. Тем более это средство может вызвать сильнейшую наркотическую зависимость///

Ну о чём я вам и говорю - Лирика,звучала... :oops:
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§ Валентин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5312
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.02.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Создал - тему,так покажи что то своё. Свой - кофе,
котрый ты пьёшь,свою кофеварку,свои - рецепты.
А гнать картинки из интернета и всем -рассказывать,
какой Крутой кофе я пью... Уволь -Братишка...


Какие-то у тебя очень странные ко мне претензии, да ещё и в откровенно хамской манере.
Дело, безусловно, хозяйское, вот только ты обиделся на что-то, не пойму?
Достаточно вежливо попросить в твой адрес ничего не писать - это ведь несложно?

Вот аппарат в котором я кофе себе готовлю каждый день, например:



Только что это меняет?
Я вообще про эспрессо специально практически ничего в теме не писал.
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2200
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.02.17 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дракоша,глянь кака барматура,
Не то шо твои ретро 80х :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Не то шо твои ретро 80х

Лилли,у тебя тоже такая Барматура... :oops:
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2200
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 17.02.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Лилли,у тебя тоже такая Барматура

У меня вообще нет никакой :lol:
Я кофею не пью,давление чуток высоковато.
А гости,меня не поймут,если кофе предложу
Все уже привыкли,чай с молочком и татарские вкусняшки.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Я кофею не пью,давление чуток высоковато.

У меня тоже давлеие,но после кофе-таблеку - выпиваю... :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Только что это меняет?

Вот теперь видно - любителя и
ценителя - кофе... :lol:
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1491
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
теперь видно - любителя


ты тоже свой аппарат со шрота показывай.
или ржавый сильно?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9829
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
ты тоже свой аппарат со шрота показывай.

Я уже показывал, 3 штуки - разных.
Один ещё стоит в кладовке-нераспакованный...
:oops: :-P
У Валентина,на его теме... :lol:

[Исправлено: drakon, 17.02.2017 - 18:40]
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