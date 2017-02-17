Цитата: elli:

адвокат себе за "ноги" взял.

За что за что?

За ноги которые привели клиента в тюрьму?

За это он еще приплачивать клиенту теперь всю жизнь должен.

По столько же сколько взял но как минимум ежегодно.

Это косяк.

Конкретный косяк.