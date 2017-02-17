/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет.
Читать новость

§ Baraken
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Baraken


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 09.02.17
Отправлено: 17.02.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неправильная система частных социальных перевозок! Автобусы скоро к такси приравняют. Общественный транспорт должен быть бесплатным, относительно. Например проезд по чипу в удостоверении (типа Онай), предположим 2 поездки бесплатно каждому гражданину. Следующие поездки платные.
Купить 250 новых автобусов по 22 мил на 5,5 ярдов. не такие уж большие деньги, если сравнивать сколько наша область собирает с нас налогов и оправляет в республику, а сколько оттуда возвращается...
Перевозчиков-барыг долой))) Единственный косяк тут, не даст республика наши с вами деньги потратить на себя :-(
Профайл

А.С.
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте не повышать пенсии,а вместе с ними и тарифы.Пусть уж пенсии стоят на месте и тарифы не скачут в год по несколько раз

* 74
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3746
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Baraken:
е даст республика наши с вами деньги потратить на себя

ты что.. а ЭКСПО, а понты.. а ??
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 76
Зарегистрированные пользователи: 74, Доктор СИЗО, танкоградец, drakon, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 229
Пользователей: 9
Всего: 238

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх