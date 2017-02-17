Baraken Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в... #15





(Пользователи) Сообщений: 6

Регистрация: 09.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 16:49 Неправильная система частных социальных перевозок! Автобусы скоро к такси приравняют. Общественный транспорт должен быть бесплатным, относительно. Например проезд по чипу в удостоверении (типа Онай), предположим 2 поездки бесплатно каждому гражданину. Следующие поездки платные.

Купить 250 новых автобусов по 22 мил на 5,5 ярдов. не такие уж большие деньги, если сравнивать сколько наша область собирает с нас налогов и оправляет в республику, а сколько оттуда возвращается...

Перевозчиков-барыг долой))) Единственный косяк тут, не даст республика наши с вами деньги потратить на себя