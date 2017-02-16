танкоградец Re: Мясо, сало, специи... #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1543

Регистрация: 20.11.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:52 Судя по фото автор использовал свиную череву. Хотелось бы узнать где на базаре продают и по чём? К стати могу поделится профсекретами. При варке колбасы протыкать не надо, но за температурой следить внимательно. И лучше купить термометр и по нему ориентироваться 80-85 градусов, пары часов достаточно, что бы в теле было 70гр. Да процесс созревания должен быть не меньше суток, иначе есть риск обульонивания. И солить лучше по весу, глаз он как то не надёжен. Цитата: Вайпер .:

Мясо , через мясорубку , для домашней колбасы - перевод продукта . После этого статью дальше можно и не читать !



Напрасно вы так. Автор же написал, что использовали решётку с тремя отверстиями, а это значит мололи на шрот.