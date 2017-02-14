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Куратор темы: drakon
* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9823
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.02.17 - 21:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Так же,листать страшно

У моей Бабушки Библиябыла. Не помню какого
года. Но приехали они в Россию,вернее её
предки в 60-х годах,18 Века. И вот эта Библия
тоже была написана - Готическим Шрифтом.
Эта Библия должна быть в Кустанайской
области в настоящее время. Если мой
Племянник её никуда не дел,после смерти
своей матери,тоесть моей Кузины.
Я хорошо помню,что обложка была коричневая... :-(
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 15.02.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую , вещь , мне " наркоты " в 1995 году предлагали в районе КЖБИ .

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9823
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 16.02.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Такую , вещь , мне " наркоты " в 1995 году предлагали в районе КЖБИ .

А сколько их осталось у тех - кому они,совсем- ни к чему.
У всяких таможенников, и других правоохранителей.
А ведь Библию,Коран - продавть нельзя.
И иконы - тоже. Барбара 2 Иконы оставила
нашей знакомой Бабульке...
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9823
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А мы вот с Барбарой утром попили кофе,
а мне - не хватило и я заложил ПАДС,

в специальную кофеварку и догнался.
А создавать темы,и выставлять картинки
из интернета. Я их и сам могу посмотреть...
:lol:
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§ Валентин
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5311
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.02.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темой ошибся?! :)
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9823
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 15:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Темой ошибся?! :)

Ничем я не - ошибся. Моя деревенька,
на какие темы ХОЧУ,на такие и пишу.
И картинки из интернета - за своё не
выдаю.Свои - выставляю... :lol: :oops:
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Темой ошибся?! :)

а ты, походу, слово "кофе",запатентавал?!...
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НЕМЕЦ,гони этого кофейного пургомёта из деревни.... кофеём так всё загадит,что потом не отстираеш... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9823
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
походу, слово "кофе",запатентавал?!...

Меня всегда поражают - эти знатоки,наших
Законов, "Знатоков" и "Ценителей"- кофе,которые
учат- немцев,не меня - конечно,какой кофе и
где его покупать,хотя сам пьёт кофе,из
квасной бочки,как на фото - Лилли.
Вчера смотрел сериал,как "тупая" - бандитская
морда - сидит в ресторане,и нюхает Вино, и
говорит- какой Аромат,какой Букет...
Весь вечер вспоминал Валентина... :lol: :-o
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Меня всегда поражают - эти знатоки,наших
Законов, "Знатоков" и "Ценителей"- кофе,которые
учат- немцев,не меня - конечно,какой кофе и
где его покупать,хотя сам пьёт кофе,из
квасной бочки,как на фото - Лилли.
Вчера смотрел сериал,как "тупая" - бандитская
морда - сидит в ресторане,и нюхает Вино, и
говорит- какой Аромат,какой Букет...
Весь вечер вспоминал Валентина...


совсем расквасился что-ли? обижаешься как мальчик.
закрой деревню тогда на замок. и ауфидерзейн.
бичи какие-то стращают тут, публику распугивают.
не дело это Витя, не дело.
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Весь вечер вспоминал Валентина...

так это он и был...
Цитата:
drakon:
"тупая" - бандитская
морда - сидит в ресторане,и нюхает Вино, и
говорит- какой Аромат,какой Букет...

:lol: ну ТА "морда" хоть вино нюхает,а ЭТА скорее всего вынюхала спец лит-ру по кофею.... ну а туда же... вот заявляет,что турецкий кофе и итальянский эспрессо-одно и тож... жаль,што итальянцы это не читают;давно бы уже забетонировали ему ноги в тазике и опустили на дно залива в Неаполе.... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9823
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
совсем расквасился что-ли? обижаешься как мальчик.

Алекс,я не - расквасился и не обижаюсь. А понимаю так-
Создал - тему,так покажи что то своё. Свой - кофе,
котрый ты пьёшь,свою кофеварку,свои - рецепты.
А гнать картинки из интернета и всем -рассказывать,
какой Крутой кофе я пью... Уволь -Братишка...Цитата:
alex60:
бичи какие-то стращают тут,

Это ты Валентина - имел ввиду Нельзя нам
Правду говорить,покрасят...
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§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
обижаешься как мальчик.
закрой деревню тогда на замок. и ауфидерзейн.

с чего ты взял,шо Витя обиделся?... Витя, вальку по вальковски и ответил... так сказать,на диктат ответил своей диктатурой... :-) Цитата:
alex60:
бичи какие-то стращают тут, публику распугивают.

вот с этого и начинается... чо не там кофий пьёш,чо бичи тута расселись.... а кому мы мешаем? ну рассупонили штаны... ну пивасик попиваем... ну дёсны на солнышке греем.... мыш безобидные-нас не трошь,и мы никого не задеваем...
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* alex60
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:
с чего ты взял,шо Витя обиделся?

Цитата:
07Litra:
чо не там кофий пьёш,чо бичи тута расселись.


это я что бы он успокоился. шоковый удар. метод такой.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9823
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
это я что бы он успокоился. шоковый удар. метод такой.

Алекс,мне шоковый удар вчера Психиатр- применил

По 1 таблетке - за 2 часа до сна. Лирика - называется.
Знаешь вчера Первый раз выпил. Такие стихи
Лирические,пессни тоже. Днём - принимать
их нельзя. А то буду ехать на машине,на
перекрёстке мне сигналить будут.
А я ничего не слышу - Лирика в ушах звенит... :lol: :lol:
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