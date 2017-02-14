07Litra Re: Моя Деревенька и её окрестности. #4706





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Регистрация: 16.04.14 (Пользователи) Отправлено: - 16:13 Цитата: drakon:

Весь вечер вспоминал Валентина...

так это он и был...

Цитата: drakon:

"тупая" - бандитская

морда - сидит в ресторане,и нюхает Вино, и

говорит- какой Аромат,какой Букет...

ну ТА "морда" хоть вино нюхает,а ЭТА скорее всего вынюхала спец лит-ру по кофею.... ну а туда же... вот заявляет,что турецкий кофе и итальянский эспрессо-одно и тож... жаль,што итальянцы это не читают;давно бы уже забетонировали ему ноги в тазике и опустили на дно залива в Неаполе....