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≡ С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет.
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§ antonK
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 709
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 17.02.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такси тоже повысят похоже
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§ Undead
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Undead


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 840
Регистрация: 23.08.08
Отправлено: 17.02.17 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А детям от 7 до 15 лет останется 50%?
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умник
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
Такси тоже повысят похоже


конечно. да и поезда, и самолеты.

ринат
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать оговорка вышла цены на новые автобусы у нас в городе их не видно уже лет 10 замызганные старые холодные

Вова
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на 20 тенге еще побожески

Петя
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вова:
на 20 тенге еще побожески


семья четыре человека, в день туда обратно по разу
было 480 , стало640 в день
в месяц 14400 /19200 4800 разница.
минус пять тысяч из бюджета.

§ Сергей_я
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1862
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.02.17 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и выдыхаем теперь. Будем по-прежнему ездить на старых, грязных автобусах. 20 тг сверху это не так уж много, учитывая что за 2 года цена на расходные материалы (шины, акб, да и бензин наверно тоже) выросла почти в 2 раза.
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* 74
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3746
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
только 250 автобустов из 302-х

цифры с потолка?
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* самый умный
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 17.02.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все пропало! Из-за того, что повысили не на 60 а на 20тг теперь только 30% автобусов новые будут, всего лишь 100 из 302. Да, автобусники?
А сделали бы 125 тг, так все 302 автобуса новых купили б.

Достали. Летом пересяду на велосипед.
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52
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В связи с ростом курса доллара значительно увеличилась стоимость новых автобусов и запчастей, выросли расходы на ГСМ и другие технические нужды."
А цены на продукты, на медикаменты, на всё? Не выросли? Такое обоснование может составить любая семья. В конечном итоге расходы транспортников будут покрываться за счёт наших кошельков.

§ Сергей_я
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1862
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.02.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Достали. Летом пересяду на велосипед.

давно пора. Если есть возможность, то почему б не пересесть то :-)
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§ Сергей_я
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1862
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 17.02.17 - 16:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
52:
А цены на продукты, на медикаменты, на всё? Не выросли?

выросли, только уже года 1,5 назад. А на проезд только с 1 марта. Так что спасибо нужно сказать, что так долго цену держали.
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Вайпер .
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такси если голова , думает не подорожает ;-) , у нас 60 руб \ минималка , автобус по городу 46 руб , зарплаты сопоставимые с Кустанаем ( не слушайте Серого Волка , не везде , далеко не везде платят , плюс оптимизация ) . Если такси задерёт - все пешком пойдут , а так у нас не задирают , потому и в прибылях , автобус в основном лъготников катает .

52
Re: С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в...




Отправлено: 17.02.17 - 16:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Так что спасибо нужно сказать, что так долго цену держали.

Спасибо, большое!
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