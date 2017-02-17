









Отправлено: - 16:36 Такси если голова , думает не подорожает , у нас 60 руб \ минималка , автобус по городу 46 руб , зарплаты сопоставимые с Кустанаем ( не слушайте Серого Волка , не везде , далеко не везде платят , плюс оптимизация ) . Если такси задерёт - все пешком пойдут , а так у нас не задирают , потому и в прибылях , автобус в основном лъготников катает .