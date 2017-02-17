а главный инженер Костанайского отделения магистральных сетей филиала АО НК "Казақстан Темір Жолы" - куда его дели? снова "понять простить"?



а, кстати, железная дорога вообще чето раскидывается деньгами. Вот из статьи чуть ниже Цитата: Кобзаков обвиняется в получении взятки в размере 3 млн тенге от представителя регионального филиала АО НК "Қазақстан Темір жолы". Деньги он взял на непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство.



Блин, работники получают копейки а тут такие цифры озвучены .



[Исправлено: Алиса, 17.02.2017 - 14:25]