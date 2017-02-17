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§ NG.kz
За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции Костанай
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным антикоррупционного ведомстства, начальник ЛОВД станции Костанай задержан и водворен в ИВС."Сапаров Е.Р. задержан на основании статьи 128 УПК РК и водворен в ИВС УВД города Рудный. Проводится досудебное расследование", - отметили в Нацбюро.
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кустанаец
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сообщения о корупционЭрах идут уже через одно! А меньше их не становится..... на игры все это похоже! потом откупаются, оплачиваются символические штрафы и на свободу с чистой совестью! А "народишко"(по 112-му) считает, что идет "борьба с коррупцией".....

ВВ
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может пальцы, руки уже начнут отрубать. Дешево и сердито.

54
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие обыденные новости. Ничего нового, читаешь как прогноз погоды уже :-)

* yudjin
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.02.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец:
. на игры все это похоже!

как кто-то заметил, это похоже на рыбалку на канале Дискавери - поймали, показали, отпустили!
Интересно, в стране остались не запятнанные бастыки?
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азат
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
порядок будет только через страх.

денис
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
папа направил бороться с коррупупцией, счаз поборются,сядут отдохнуть и опять работать начнут,как и раньше с самоотдачей)

§ Алиса
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2982
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.02.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а главный инженер Костанайского отделения магистральных сетей филиала АО НК "Казақстан Темір Жолы" - куда его дели? снова "понять простить"? :lol: :lol:

а, кстати, железная дорога вообще чето раскидывается деньгами. Вот из статьи чуть ниже Цитата:
Кобзаков обвиняется в получении взятки в размере 3 млн тенге от представителя регионального филиала АО НК "Қазақстан Темір жолы". Деньги он взял на непривлечение к уголовной ответственности и общее покровительство.


Блин, работники получают копейки а тут такие цифры озвучены .

[Исправлено: Алиса, 17.02.2017 - 14:25]
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§ 07Litra
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...
07Litra


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Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
такие цифры озвучены .

это не цифры,это ТАРИФЫ... :-x риски высокие... отсюда и расценки...
Цитата:
Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в Костанае 17 февраля 2017, 14:58

Цитата:
За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции Костанай 17 февраля 2017, 13:37
этому явлению уже дано даже название... БРУЦЕЛЁЗ,называется...
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§ 07Litra
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 8955
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 17.02.17 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прокуратура Костанайской области возглавила борьбу за чистоту, порядок и против бруцеллеза 17 февраля 2017, 13:27
уже страшно слово "коррупция" вслух произносить стало... явление приняло размах скотской инфекции.... но тут и удивляться нечему,в нашей-то стране потомственых скотоводов....
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§ Грибоедов
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...
Грибоедов


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Сообщений: 299
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даже взятки брать не умеют. Не учат их этому, что ли?
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азат
Re: За взятку в миллион тенге задержан начальник ЛОВД станции...




Отправлено: 17.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему не умеют брать взятки ? Умеют, просто финпол научился работать.
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