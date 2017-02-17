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§ NG.kz
В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали предложение по увеличению штрафа до 11 миллионов тенге, ранее такое наказание предложили ввести для нарушителей, применивших насилие в отношении представителя власти.
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§ Алиса
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2982
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.02.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за последние годы число возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителя власти имеют тенденцию роста.


очень бы хотелось, чтобы попутно была озвучена причина "применения насилия".
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* alex60
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
очень бы хотелось, чтобы попутно была озвучена причина "применения насилия".


нанес моральные страдания в виде нехорошего взгляда и ухмылки.
как вариант.
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* alex60
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1489
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неправильно написал, вы же спросили , причину насилия.
это другое, да.
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§ Дантист
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 17.02.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как быть с применением насилия в отношении гражданских лиц со стороны полиции? Это вымогательства, подбросы наркотиков, пытки, сфабрикованные дела. Факты практически ежедневно публикуются. Как будем защищать их. Тоже штрафами? По последним новшествам МВД выходит, что люди в погонах больше озабочены своей безопасностью, чем общества в целом. Право на самооборону от полиции и раньше отсутствовало, а теперь вообще надо по струнке стоять, даже если вам, не дай бог, в бубен прилетит от какого-нибудь участкового к примеру (как недавно было в селе с кормящей матерью). Гопников стали меньше бояться, чем полицейских.
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* самый умный
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 228
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 17.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте по справедливости тогда.
За противоправные действия представителя власти в адрес гражданина - например, излюбленный жолполовцами развод на деньги, когда человек ничего не нарушил - штраф 2000 - 5000 МРП в пользу гражданина, а за доказательство принимать видео с сотки потерпевшего.
Заодно и коррупцию искореним в рядах этих "представителей власти".
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* yudjin
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4410
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 17.02.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора приравнять их к людям с ограниченными возможностями, социально уязвимым слоям населения с пожизненной выплатой спецгос пособий, прикреплению соцработника, установлением льгот в автобусе, банях, саунах и комуналке, с надбавкой к окладу за вредность 5000 мрп и 1 л молока ежедневно.... а тож переведутся как вид...
..и некому будет бюджет пополнять.
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умник
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...




Отправлено: 17.02.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
а тож переведутся как вид...


может в зоопарк парочку , не?
а то потом где взять будет.

* 74
Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3746
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
обалдеть новость! ндаа..
в общем помогу оформить гражданство РФ, заполнение документов, экскурсии по городу.. Думаю актуально у вас скоро будет..
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