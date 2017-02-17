Дантист Re: В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 368

Регистрация: 05.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:26 А как быть с применением насилия в отношении гражданских лиц со стороны полиции? Это вымогательства, подбросы наркотиков, пытки, сфабрикованные дела. Факты практически ежедневно публикуются. Как будем защищать их. Тоже штрафами? По последним новшествам МВД выходит, что люди в погонах больше озабочены своей безопасностью, чем общества в целом. Право на самооборону от полиции и раньше отсутствовало, а теперь вообще надо по струнке стоять, даже если вам, не дай бог, в бубен прилетит от какого-нибудь участкового к примеру (как недавно было в селе с кормящей матерью). Гопников стали меньше бояться, чем полицейских.