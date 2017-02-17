/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
9 февраля 2016 года Сункар Козбаков сообщил адвокату Ерлану Мухамеджанову об оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в отношении его клиента из Костанайского филиала АО «Казахстан Темир Жолы». 14 февраля в Костанае, на ул. Гоголя, Козбаков получил в салоне машины от адвоката 3 млн тенге.
Читать новость

XXL
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Адвокат на свободе?! Он же не депутат. Личность прикосновенная.

Костанаец
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На сколько я помню Сункар в финполе работал. Получается свои же взяли. Взятки брать в нашей стране становится страшно.

Бывалый
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Куда делись два лимона?
2. Будет ли продолжено дело начатое против Т.?

Потомок Алдара-Косе
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так и знал что адвокаты и себе не плохо накручивают на взятках.

Денис
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 17.02.17 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Требовал 5 лямов, получил 3 ляма..путаница какая-то, это с учетом,если оплатил в течение недели ,то скидка 50%? а откуда 10 тыщ у.е?это же не 5 лямов тюгриков? сами уже не знают сколько взяток давать и людей путают.Так сколько сейчас надо давать,чтобы шито-крыто было?

азат
Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в...




Отправлено: 17.02.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
подстава ? Вот только с чьей стороны ?
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 81, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: 74, Доктор СИЗО, танкоградец, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 227
Пользователей: 10
Всего: 237

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016
Система Orphus
^ Наверх