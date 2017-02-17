Денис Re: Стали известны подробности задержания старшего офицера ДГД в... #5







Отправлено: - 15:33 Требовал 5 лямов, получил 3 ляма..путаница какая-то, это с учетом,если оплатил в течение недели ,то скидка 50%? а откуда 10 тыщ у.е?это же не 5 лямов тюгриков? сами уже не знают сколько взяток давать и людей путают.Так сколько сейчас надо давать,чтобы шито-крыто было?