Цитата: alex60:

что общего между--

чайником и пароходом

гоночным болидом и торнадо

ботинком и карандашем



Если вы не смогли ответить на эти вопросы, не переживайте: у вас абсолютно здоровое мышление. Ну а если же сделать это оказалось проще простого, то у вас есть предрасположенность к психическим заболеваниям и, возможно, стоит обратиться к компетентному специалисту с негромким голосом и проницательным взглядом.

Блин вы меня просто повергли в шок Я ж ответил на ваш тест практически мгновенно(ну как мне кажется))) Теперь сижу в недоумении Мои варианты ответа: 1 вода, 2 скорость, 3 след. Надеюсь что не правильно .