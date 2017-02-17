NG.kz С 1 марта тариф на проезд в общественном транспорте в Костанае повысится до 80 тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:52 На дачных и пригородных автобусах тариф возрастет до 90 тенге. Стоимость проезда по пенсионным удостоверениям, как и прежде, будет на 10 тенге ниже. Сохранятся льготы на бесплатный проезд участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению и детям до 7 лет.

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