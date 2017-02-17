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≡ Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27215
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выявлено более 40 граждан, длительное время состоящих на учете в психоневрологическом диспансере и потому имеющих абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
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* drakon
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9817
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Прокуратура уточняет, что на момент получения водительских удостоверений водители были здоровы и на учете по поводу психиатрических диагнозов не состояли.

А по моим сведениям,очень многие и комиссию -то
не проходят,покупают справки... Или врач-психиатр
с ними не беседует?...Пописал - медсестре в
стаканчик,в врачу наложил в карман?... :lol:
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§ alex60
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
alex60


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Сообщений: 1483
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
есть такой тест--три вопроса

что общего между--
чайником и пароходом
гоночным болидом и торнадо
ботинком и карандашем

Если вы не смогли ответить на эти вопросы, не переживайте: у вас абсолютно здоровое мышление. Ну а если же сделать это оказалось проще простого, то у вас есть предрасположенность к психическим заболеваниям и, возможно, стоит обратиться к компетентному специалисту с негромким голосом и проницательным взглядом.
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Бывалый
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
что общего между--
чайником и пароходом
гоночным болидом и торнадо
ботинком и карандашем

Свисток.
Скорость.
Нет ничего общего.
Мне пора к доктору за умение находить ассоциативные связи?

Читатель
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько водителей в наркодиспансере на учёте состоят проверить не хотят?

§ танкоградец
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
танкоградец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1541
Регистрация: 20.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
что общего между--
чайником и пароходом
гоночным болидом и торнадо
ботинком и карандашем

Если вы не смогли ответить на эти вопросы, не переживайте: у вас абсолютно здоровое мышление. Ну а если же сделать это оказалось проще простого, то у вас есть предрасположенность к психическим заболеваниям и, возможно, стоит обратиться к компетентному специалисту с негромким голосом и проницательным взглядом.

Блин вы меня просто повергли в шок :-o Я ж ответил на ваш тест практически мгновенно(ну как мне кажется))) Теперь сижу в недоумении :lol: :lol: :lol: :lol: Мои варианты ответа: 1 вода, 2 скорость, 3 след. Надеюсь что не правильно . :lol: :lol: :lol:
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* drakon
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9817
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Теперь сижу в недоумении :lol: :lol: :lol: :lol:

Сдай права - на вождние Танка... :lol: :lol: :lol:
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§ alex60
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
alex60


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Сообщений: 1483
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
танкоградец:
Блин вы меня просто повергли в шок Я ж ответил на ваш тест практически мгновенно(ну как мне кажется))) Теперь сижу в недоумении Мои варианты ответа: 1 вода, 2 скорость, 3 след. Надеюсь что не правильно


по методичке если смотреть -
два первых два первых ответа не проходят, хотя рядом.
третий- да.
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§ alex60
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1483
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 14:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]Бывалый:
Мне пора к доктору за умение находить ассоциативные связи?


в методичке так-
пар, движение по кругу, след
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§ alex60
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1483
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вообще как известно,
В психиатрии ведь как: кто первый халат надел, тот и врач.
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* Доктор СИЗО
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Доктор СИЗО


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Сообщений: 2426
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex60:
а вообще как известно,
В психиатрии ведь как: кто первый халат надел, тот и врач.

-психиатр предупредил меня, что нужно дважды проходить медосмотр....перед автошколой и перед экзаменами в ГАИ.....я неловко пошутил....вы думаете, что можно сойти с ума за 4 месяца....она ответила - я не считаю нормальным человека, который задает такой вопрос...
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Елена
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедняжки, эта езда их до дур.дома до вела ))))

§ alex60
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
alex60


(Пользователи)
Сообщений: 1483
Регистрация: 08.11.12
Отправлено: 17.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
.вы думаете, что можно сойти с ума за 4 месяца....она ответила - я не считаю нормальным человека, который задает такой вопрос...


хорошо что хоть смерительную рубашку сразу не надели.
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§ antonK
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 709
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 17.02.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
alex60:
что общего между--
чайником и пароходом
гоночным болидом и торнадо
ботинком и карандашем

Свисток.
Скорость.
Нет ничего общего.
Мне пора к доктору за умение находить ассоциативные связи?



в последнем: они оба оставляют черточки, следы)
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* Доктор СИЗО
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2426
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сдай права - на вождние Танка... :lol: :lol: :lol:

-на днях, мне край нужно было повернуть на перекрестке налево.... таких нас накопилось на зеленый сигнал светофора три машины..я был третий...когда прошли машины, едущие прямо, сменился сигнал светофора.... первый водитель, не спеша начал покидать перекресток...мы, гуськом поспешили за ним... но первую машину остановили пешеходы....я не успел доехать изза размера перекрестка даже до центра....с четырех сторон дружно загудели сигналы, требуя немедленно освободить перекресток....кроме того жена, успела обсудить меня...как лоха.....кто прав и кто виноват???
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