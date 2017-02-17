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Замначальника отдела ЖКХ Костаная оштрафован на 212 100 тенге за то, что трудоустроил осужденного за коррупцию
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2014
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2016