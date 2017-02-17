Денис Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с... #1







Отправлено: - 14:31 Вот, все здорово,ребята молодцы. Но у меня постоянный вопрос. всегда школьники выигрывают на олимпиадах,научные работы представляют, кто-нибудь видел их вопрощение в чем-либо? или только на бумагея,и что полезного от их работ,если они никому не нужны,кроме них самих?