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§ NG.kz
Костанайские школьники привезли 11 медалей с республиканского конкурса научных проектов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27215
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Участников республиканского конкурса научных проектов по общеобразовательным предметам встречали сегодня, 17 февраля, на железнодорожном вокзале Костаная. Костанайскую область на конкурсе представили 39 учеников школ.
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Денис
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...




Отправлено: 17.02.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот, все здорово,ребята молодцы. Но у меня постоянный вопрос. всегда школьники выигрывают на олимпиадах,научные работы представляют, кто-нибудь видел их вопрощение в чем-либо? или только на бумагея,и что полезного от их работ,если они никому не нужны,кроме них самих?

§ 74
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3743
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! НОУ живет до сих пор! Удачи молодым и перспективным дарованиям! Математики - добро пожаловать в Новосибирск! Да и другие страны ждут Вас!
Профайл

гость
Re: Костанайские школьники привезли 11 медалей с...




Отправлено: 17.02.17 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы!!! Будущее Казахстана!!!
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