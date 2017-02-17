Цитата: Ольга Колоколова:

Прокуратура уточняет, что на момент получения водительских удостоверений водители были здоровы и на учете по поводу психиатрических диагнозов не состояли.

А по моим сведениям,очень многие и комиссию -то

не проходят,покупают справки... Или врач-психиатр

с ними не беседует?...Пописал - медсестре в

стаканчик,в врачу наложил в карман?...