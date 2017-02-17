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≡ Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выявлено более 40 граждан, длительное время состоящих на учете в психоневрологическом диспансере и потому имеющих абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
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§ drakon
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9814
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Прокуратура уточняет, что на момент получения водительских удостоверений водители были здоровы и на учете по поводу психиатрических диагнозов не состояли.

А по моим сведениям,очень многие и комиссию -то
не проходят,покупают справки... Или врач-психиатр
с ними не беседует?...Пописал - медсестре в
стаканчик,в врачу наложил в карман?... :lol:
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