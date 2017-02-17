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§ NG.kz
Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила прокуратура
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 17.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выявлено более 40 граждан, длительное время состоящих на учете в психоневрологическом диспансере и потому имеющих абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.
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§ peshexod
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.02.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В отношении всех выявленных граждан прокуратура направила в суд иски о лишении их водительских прав.

А не хотите проверить какую справку предъявляли при получении тех самых прав?
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* Алиса
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2980
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.02.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выявлено более 40 граждан, длительное время состоящих на учете в психоневрологическом диспансере и потому имеющих абсолютные медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами.

Ахаха, а как же "допросы" и "тестирование" у психиатра? Вопросы тестов на уровне примитива - дети 1-2 класса начальной школы без труда ответят; вопросы про болезни и "ушибы головы", про наследственность - на уровне доверия клиенту, никем и никак не проверяются. В общем, не комиссия (психиатр), а курам на смех. О чем можно вести речь. Все это никак не удивляет.

[Исправлено: Алиса, 17.02.2017 - 09:55]
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§ antonK
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 17.02.17 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это многое объясняет)))
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§ peshexod
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 17.02.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
это многое объясняет)))

:lol: :lol: :lol:
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Денис
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам психиатр на осмотре ,слышал из коридора, сетовал на отсутствие персонала,чтобы по 2 часа обследовать каждого. если 2 человека на город с потоком людей в 1000 человек к примеру.Сколько времени он должен уделить каждому,чтобы за 3 года всех опросить и провести тесты?в основном, смотрят историю стояния на учете,привлечения за то и это, а текущее психсостояние проверяют галопом, учился, почему не служил, были ли травмы,как в статье.и как тут можно выявить психа? я считаю, каждого ,кто сигналит,чтобы пропустили, обгоняет и потом плетется перед тобой в потоке машин и догоняешь его на светофоре всех надо проверять на псих растройства.Нет, если ты спешишь,то обгоняй и уходи в точку на горизонте. как это называетс. создание аварийной обстановки или агрессивное вождение?

михалыч
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
antonK:
это многое объясняет)))


только безлошадный мог такое сказать,
такие пешеходы опасны на улицах.

§ сайлау курманов
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас во дворе десяток мужчин т.н репродуктивного возраста просто сидят дома на шее: кто у маменьки-пенсионерки , а кто на шее государства получая мизерную пенсию. Это те кто в свое время ширялся или не просыхал горло , однако есть у некоторых машинки и даже некоторые имеют права и иногда садятся за руль....
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* Доктор СИЗО
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
каждого ,кто сигналит,чтобы пропустили, обгоняет и потом плетется перед тобой в потоке машин и догоняешь его на светофоре всех надо проверять на псих растройства

-французы говорят....аварии совершают те психически нездоровые водители, которые подглядывают за вождением других водителей....своих забот навалом.....
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§ antonK
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 17.02.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
михалыч:
только безлошадный мог такое сказать,
такие пешеходы опасны на улицах.


Вам бы в битву экстрасенсов. Хотя нет, все равно проиграете...
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Бывалый
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У мужика на машине, возле психушки отвалилось колесо.
Вытащил запаску и бегает вокруг машины, не может найти болты.
За этим его действием пристально наблюдают пациенты психбольницы, сидящие на заборе…
Мужик, не найдя болтов, в отчаянии сидит возле машины.
Сидящие на заборе ему говорят:
- А колёса могут ехать на трёх болтах?
Мужик отвечает:
- Да, конечно могут.
Тогда наблюдавшие ему говорят:
- Так ты с каждого колеса по болту скрути, прикрути колесо и ехай…
- Спасибо - обрадовался мужик. Как вы додумались-то???
- Ну так мы же психи, а не дебилы!

§ Ольга Колоколова
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2097
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 17.02.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация дополнена. Прокуратура уточняет, что на момент получения водительских удостоверений водители были здоровы и на учете по поводу психиатрических диагнозов не состояли.
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Бывалый
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...




Отправлено: 17.02.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
на момент получения водительских удостоверений водители были здоровы и на учете по поводу психиатрических диагнозов не состояли.

Вот до чего вождение их довело.
На учет попали.

* Алиса
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2980
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 17.02.17 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
на момент получения водительских удостоверений водители были здоровы и на учете по поводу психиатрических диагнозов не состояли.

ну посмешили :lol: :lol: :lol: Цитата:
Бывалый:
Вот до чего вождение их довело.

а скольких еще подобное ожидает :lol: :lol: :lol:
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§ Солнышко
Re: Более 40 психически нездоровых водителей в Костанае выявила...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1024
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 17.02.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боюсь подумать сколько еще не выявленных...
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