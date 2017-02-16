Цитата: Валентин:

Там потоком ненависть к русским, неверующим, и всем кто ведёт себя не так как нравится автору.

Ну и соответствующие призывы.

Но осудили конечно же за критику Путина.

Цитата: Валентин:

Думаю, имеется в виду, что по мнению автора переезжающие в РФ руководствуются в первую очередь материальными причинами, то есть "там лучше/богаче жить".



На мой взгляд, это далеко от истины: переезд имеющееся качество жизни первые годы скорее роняет, и заметно.

И, по моему опыту, переезжают не по этой причине в большинстве случаев.

Лукавство заметно твоих слов.

Первые годы - роняет.

Но последующие уже уровень выше.

за этим и едут.

Только не надо рассказывать басни что несколько миллионов рванувших в РФ из Казахстана - это убежденные дауншифтеры.