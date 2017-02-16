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≡ В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о наркомафии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 27211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.02.17 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор бывшему оперуполномоченному отдела криминальной полиции УВД Костаная Амиру Тулкенову вынесли сегодня, 16 февраля. На экс-полицейского надели наручники в зале суда - он получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима.
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шанхай уральская
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пора ли сделать какие то выводы, посадили 17 человек, осталось еще в два раза больше которые ждут суда. Это ведь все пехота, а кто стоял над ними. Вообще не понимаю а что эти органы не кто не контролирует прям Казахская коза ностра. Я чётко понимаю верхний эшелон руководства закрывает на это глаза с этого кормиться и эти руководители губят и травят же свой народ ....разве эти верхушка не знает чем занимаются их подчинённые знает прекрасно....и здесь возникает много вопросов а где были контроль.органы С.С.Б. типа КНБ прям как в 90е цыгане в центре банковали наркотой специально купили или снимали дома по Павлова,Павших Борцов молодёжь там толпами ходила.Наркота в то время там дома квартиры бомбила наркошам не надо было на второй Кустанай ехать....всё гниёт и прогнивает а ещё борьба с коррупцией смешно

* Доктор СИЗО
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 2422
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.02.17 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это, Гражданские Тётки организовали ОПГ,
а ментов - просто для отвода... :lol:

-надо быстрей выпускать этих теток на свободу....а то скоро вся наша доблестная полиция поредеет от ихних запоздалых показаний....))))))))
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Бывалый
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
шолом рубашкин:
Знаю я как менты работают. Ничерта не делают им заявители полное раскрытие приносят, так они еще и бабки трясут с обеих сторон.

Так это как раз те менты, которые не могут добыть информацию.
Потому что не дают наркотам герыч.

азат
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешно как простой опер по раскрытию имущественных преступлений может крышевать наркомафию, просто кому то очень понадобилось показать громкое задержание ОПГ по сбыту наркотиков. Самое смешное, что так называемые ОПГ есть в каждом городе. Надо менять всю систему работы, а не тупо отправлять молодых сотрудников в зону.

Надоело
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А продажа наркотиков как в городе была так и осталась, если не увеличилось. А ни у кого не возникает вопроса кто как и в каком количестве поставляет наркотики в город? Говорят французские спецслужбы вообще не уделяют внимания продавцам наркоманам. Их основная цель это лаборатории и Оптовые поставки. Почему нашим так же не работать?
В первую очередь это вина КНБ. Вы когда нибудь слышали что они произвели захват крупной партии героина или других наркотиков? Только и умеют "компры" на своих же собирать, бумагами на которых они написаны скоро останется только подт...ся)

Шрам
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жалко пацана, по лицу видно что не плохой человек!Жене терпения,держитесь!

§ сайлау курманов
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1699
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 17.02.17 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не хочу никого обидеть , однако что самое интересное в патрульной полиции и даже в их офисе мало встретишь сотрудника славянской национальности , вот загадка , в чем дело ?
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Бывалый
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
я не хочу никого обидеть , однако что самое интересное в патрульной полиции и даже в их офисе мало встретишь сотрудника славянской национальности , вот загадка , в чем дело ?

В незнании одного из языков.
У нас в стране знаете ли граждане имеют право общаться на двух языках, и те кто работает с населением обязаны знать оба чтобы не ущемлять права граждан вести разговор на выбранном ими языке общения.

* 74
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3739
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 17.02.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пацана слили..
в чем заключалось "крышевание" именно им?
есть много тонкостей в оперативной работе..
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Ксковский
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Я тоже в в соседнем государстве практический не видел ДПС - ников с азиатской внешностью,и ничего.

Рд7
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня месяц назад в Челябинске дпс-к остановил. Представился. Спросил куда едете. Я ему сказал салемат сiз ба. Он заулыбался. Сказал. Счастливого пути, езжайте. Казах он был. Через два часа на этом же месте опять тормозят. Уже другой. На фейс явно татарин. Я ему говорю ваш же уже меня проверял. И фамилию его назвал. Он засмеялся. Ну если он проверял, тогда езжайте.

ВЧК
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CkapaBeu:
Это предатели. Соучастие в убийстве своих граждан. Ко всем барыгам относится и к их покровителям. Ссылка на остров на самообеспечение, нефиг их кормить за решеткой.

ну посадили полицейских.. и что? наркоманы перестали употреблять наркотики? алкоголики перестали пить спиртосодержащие напитки? свято место пусто не бывает! вместо полиции пришли другие покровители.. склонные в генах к алкоголизму и наркотикам гибли и будут гибнуть.. просто идёт естественный отбор человечества природой.

§ Валентин
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5310
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 17.02.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему-то вспомнился вдруг Пелевин и его S.N.U.F.F:
Говорят, что он уже не тот и исписался.
Чтоб я так жил, как он уже не тот.

Цитата:

Вот так они и укают уже лет триста, если не все пятьсот. Уже давно нет ни Ацтлана, ни Сибирской республики - а язык остался. Говорят в быту по-верхнерусски, а государственный язык всего делопроизводства - верхне-среднесибирский. За этим строго следит их собственный Департамент Культурной Экспансии, да и мы посматриваем. Но следить на самом деле не надо, потому что вся оркская бюрократия с этого языка кормится и горло за него перегрызет.

Оркский бюрократ сперва десять лет этот язык учит, зато потом он владыка мира. Любую бумагу надо сначала перевести на верхне-среднесибирский, затем заприходовать, получить верхне-среднесибирскую резолюцию от руководства - и только тогда перевести обратно просителям. И если в бумаге хоть одна ошибка, ее могут объявить недействительной. Все оркские столоначальства и переводные столы - а их там больше, чем свинарников, - с этого живут и жиреют.

В разговорную речь верхне-среднесибирский почти не проник. Единственное исключение - название их страны. Они называют ее Уркаинским Уркаганатом, или Уркаиной, а себя - урками (кажется, это им в спешке переделали из "укров", хоть есть и другие филологические гипотезы). В бытовой речи слово "урк" непопулярно - оно относится к высокому пафосному стилю и считается старомодно-казенным. Но именно от него и произошло церковноанглийское "Orkland" и "orks".
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Денис
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...




Отправлено: 17.02.17 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
счаз синтетика такая пошла,что один раз вашему ребенку в напиток всыпят порошок и он уже наркоман и обречен на вымирание.

§ drakon
Re: В Костанае осужден 17-й полицейский, фигурирующий в деле о...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9814
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 17.02.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
я не хочу никого обидеть , однако что самое интересное в патрульной полиции и даже в их офисе мало встретишь сотрудника славянской национальности , вот загадка , в чем дело ?

А что? Трудно сделать - патруль из 2 человек,
один из которых русскоязычный? Вернее - славянин... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 17.02.2017 - 13:08]
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