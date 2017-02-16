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Валентин:
Там потоком ненависть к русским, неверующим, и всем кто ведёт себя не так как нравится автору.
Ну и соответствующие призывы.
Но осудили конечно же за критику Путина.
Цитата:
Валентин:
Думаю, имеется в виду, что по мнению автора переезжающие в РФ руководствуются в первую очередь материальными причинами, то есть "там лучше/богаче жить".
На мой взгляд, это далеко от истины: переезд имеющееся качество жизни первые годы скорее роняет, и заметно.
И, по моему опыту, переезжают не по этой причине в большинстве случаев.
Лукавство заметно твоих слов.
Первые годы - роняет.
Но последующие уже уровень выше.
за этим и едут.
Только не надо рассказывать басни что несколько миллионов рванувших в РФ из Казахстана - это убежденные дауншифтеры.