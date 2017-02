peshexod Re: «У нас своих «ле пенов» хватает» #213





(Полноправные пользователи)

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:35 Цитата: И даже в цивилизованном, относительно благополучном мире те политики, которые декларируют идеи «национального достоинства», сейчас почему-то начали пользоваться успехом?

В той или иной степени националистические настроения были всегда в мире. Здесь же вопрос имперской направленности.

Казахстан это никогда ранее не касалось в таком виде, вот похоже и наш черед поговорить об этом пришел.

Дело думаю только в тактике популизма отдельных политиков, а свой электорат они всегда найдут, он просто всегда есть.

Здесь можно провести параллель с шоу-бизнесом (собственно политическая борьба и есть шоу).

На что только не идут шоумэны, что бы попасть в заголовки прессы, привлечь к себе внимание, привлеченное внимание это эквивалент денег, а денег надо всем.

И тебе рожают в прямом эфире, и свои любовные интриги на суд публики выносят.

И люди глаз оторвать не могут, это в натуре человеческой.

Посмотрите что показывает российские РЕН ТВ, НТВ, как подаёт и что немецкий желтый Bild.

У них есть и будет своя аудитория.

The Show Must Go On



Статья хорошая, грамотный формат.